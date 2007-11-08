Секрет питания китайцев

Китайские диетологи предлагают свою систему решения проблемы избыточной массы тела. Прежде всего, рекомендуется строго соблюдать режим приема пищи.

Еда в одно и то же время способствует выработке условного рефлекса по обеспечению пищеварения необходимой порцией желудочного и кишечного сока. Китайские ученые выяснили, что оптимальным временем для усвоения питательных веществ из пищи является полдень, но есть рекомендуется не менее трех раз в день.

Особого внимания заслуживает длительность трапезы. Импульсы к центру насыщения, расположенному в головном мозге, поступают через 20 минут после начала еды. Выходит, что быстрый темп поглощения пищи способствует поступлению в желудок большого количества еды, влияющего на вес человека.

Не стоит забывать о необходимости тщательно пережевывать пищу, что значительно улучшает процесс ее переваривания и усвоения максимального количества питательных веществ.

Китайские медики рекомендуют отдавать предпочтение жирам растительного происхождения, снижая употребление животных жиров до 20 граммов в сутки.

Большое значение в диетических пристрастиях китайцев имеет рис. И не зря. Этот злак содержит большое количество сложных углеводных соединений, необходимых для нормализации работы мышечной ткани.

Употребление жирной пищи совместно с рисом способствует ускорению расщепления жиров, что снижает риск увеличения массы тела и развития целлюлита.Белки риса являются источником аминокислот, а витамины группы В необходимы для эффективной работы нервной ткани. Калий, содержащийся в рисовых зернах, способствует выведению из организма лишней жидкости, являясь профилактикой отеков и повышения давления.

Мясо достаточно редко встречается в традиционном меню китайцев. Преобладают нежирные сорта, которые рекомендуется употреблять с овощами и рисом. Десерт предпочтительнее составлять из свежих фруктов, насыщающих организм необходимыми витаминами и клетчаткой.

На первый взгляд, в этой диете нет ничего особенного, но статистика свидетельствует, что среди китайцев крайне редко встречаются люди, больные ожирением.

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