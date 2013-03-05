Завтра ночью на востоке Украины ожидается до 12° мороза

Завтра в Украине осадки не ожидаются, на дорогах северных и западных областей местами гололедица.

Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с, днем в южной части отдельные порывы 15-20 м/с, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Температура ночью 4-9° мороза, в восточных областях до 12° мороза, на крайнем западе страны, юге Одесской области и в Крыму от 2° тепла до 3° мороза; днем 2-7° тепла, в западных областях 8-13°.

В Киеве и области в среду - без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

Температура по области ночью 4-9° мороза, днем 2-7° тепла, в Киеве ночью 5-7° мороза, днем 4-6° тепла.