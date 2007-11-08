Red Bull+водка - опасно для жизни

Употребление алкоголя, смешанного с энергетическими напитками, содержащими кофеин, очень опасно. Таковы результаты специального исследования, проведенного британскими и американскими учеными.

Исследователи проинтервьюировали 4271 студента университетов США, четверть которых употребляла коктейль из водки и энергетического напитка в течение месяца, предшествовавшего опросу. Выяснилось, что употреблявшие такой коктейль в два раза более предрасположены к травмам, полученным в состоянии алкогольного опьянения.

Кроме того, любители водки с Red Bull в пьяном виде гораздо чаще становятся жертвами сексуального насилия или сами его осуществляют. Основатель центра по лечению от наркомании Life Works Дон Серратт сравнивает эффект от смешивания водки и энергетика с эффектом от смешивания кокаина и героина.

Стимулирующий энергетический напиток и расслабляющий алкоголь, по его мнению, составляют "весьма опасный коктейль". Исследование также показало, что пьющие Red Bull с водкой употребляют на 36 процентов больше алкоголя за раз. Это, в свою очередь, объясняется тем, что под действием стимулятора человек не отдает себе отчета в том, сколько в действительности он выпил.

Lenta.ru