Азаров считает необходимым урегулировать процедуру транспортировки лекарств

Премьер-министр Украины Николай Азаров считает необходимым урегулировать процедуру транспортировки импортируемых в Украину лекарств.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер сообщил в ходе совещания с основными отечественными дистрибьюторами лекарств.

“Возникает естественно вопрос, не они ли (посредники — УНИАН) способствуют завышению цены на рынке? Кто поставляет, например, нам препараты из Беларуси через Новую Зеландию? Ведь совершенно очевидно, что этот препарат не проделывает путь кораблем до Новой Зеландии, а потом возвращается в Украину. Ясно, что они идут прямым ходом”, - сказал Н.Азаров. Он отметил, что только по бумагам контейнеры с лекарствами проделывают такой сложный путь, что в результате приводит к завышению цены в несколько раз.

По словам премьер-министра, правительство заинтересовано в наведении порядка в этой сфере. В связи с этим Н.Азаров отметил, что правительство намерено законодательно убрать трансферное ценообразование, которое выводит из страны миллиарды долларов.