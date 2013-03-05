Мятный чай облегчит женщинам состояние в критические дни

Немало людей любят делать напиток из мяты или добавлять ее в чай. Она обладает оригинальным вкусом и освежающим ароматом. Мята также известна как лекарственное растение. Однако не для всех она одинаково полезна.

Данная травка имеет ряд полезных свойств, позволяющих применять ее в качестве лекарственного растения. Это антибактериальное, антиаллергенное, антиокислительное, анестезирующее, болеутоляющее, противовоспалительное свойства и т.д. Растение содержит витамины группы В, витамин С и каротин, эфирные и масляные вещества, дубильные вещества, клетчатку.

Мяту используют в виде сушеной травы, экстрактов, эфирного масла, из нее делают настои. Наружно делают примочки, компрессы, массаж. Растение применяют внутрь и для ингаляций. Часто используют его для лечения органов дыхания при кашле, насморке, бронхите, фарингите.

Употребление мятного чая оказывает позитивное влияние на нервную систему, снимает тревожность, улучшает мозговую деятельность, нормализует сон, снимает головную боль. Такой чай улучшает пищеварение, выработку желудочного сока и слюны, уничтожает патогенную микрофлору в кишечнике, помогает при метеоризме и поносе, оказывает ветрогонный эффект.

Эта травка оказывает специфическое полезное действие на женское здоровье, поскольку содержит растительные эстрогены – аналоги женских половых гормонов. Она может облегчить боль и дискомфорт в критические дни, уменьшить симптомы ПМС и неприятные климактерические явления.

Однако в силу содержания фитоэстрогенов злоупотреблять мятным чаем мужчинам не стоит, т.к. это может снизить их потенцию и ухудшить репродуктивную функцию. Но в умеренных количествах мята, конечно же, безвредна для мужского пола.

kakprosto.ru