Найдена причина перхоти

Международная группа ученых в рамках исследования, проводившегося компанией Proctor and Gamble, расшифровала генетический код грибка Malassezia globosa, который приводит к появлению перхоти.

Согласно статистике, на голове человека в среднем живет около 10 миллионов грибков Malassezia globosa, которые вызывают зуд и шелушение.

Принято считать, что от перхоти страдает половина населения планеты, причем у мужчин перхоть возникает намного чаще, чем у женщин. Поэтому специалисты надеются, что детальное представление о геноме грибка Malassezia globosa поможет создать более эффективные методы избавления от перхоти.

Специалисты отмечают, что дрожжеподобный грибок питается так называемым секретом сальных желез. Такая секреция нужна для защиты волос и кожи головы — она оберегает их от пересыхания и повреждений. А так как грибок не может сам вырабатывать жирные кислоты, то он зависит от кожного себума.

Ученые во время исследования вырастили десять литров грибка и заморозили его в жидком азоте. Затем они извлекли ДНК и разбили ее на мельчайшие составляющие. Оказалось, что геном Malassezia globosa в 300 раз меньше человеческого и состоит всего из 4285 генов.

Также было установлено, что грибок производит липазу — фермент, который и вызывает появление перхоти. Сначала грибки используют липазу для того, чтобы преодолеть слой секрета сальных желез, а затем проникают в верхний слой кожи и приводят к ускорению естественного процесса обновления клеток кожи головы, а, следовательно — и к перхоти.

Ученые надеются, что раскрытие генома грибка Malassezia globosa поможет создать средство, которое на 100% будет избавлять от неприятного зуда и перхоти.

medinfo