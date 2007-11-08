Военно-медицинская академия включена в состав НМАПО им. П.Л.Шупика

Кабинет министров Украины принял решение о реорганизации Украинской военно-медицинской академии путем присоединения ее к Национальной медицинской академии последипломного образования им. П.Л.Шупика.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение принято сегодня на заседании правительства.

Согласно решению Кабмина, в составе Национальной медакадемии будет создан военно-медицинский институт.

Перед реорганизацией из состава Украинской военно-медицинской академии будут выведены Научно-исследовательский институт проблем военной медицины вооруженных сил, Гглавный военный клинический госпиталь, Центральная стоматологическая поликлиника, Центральная санитарно-эпидемиологическая лаборатория, Центральная судебно-медицинская лаборатория Министерства обороны, а также центральные и главные лечебные учреждения Службы безопасности, МВД, Госпогранслужбы.

Правительство поручило Минобороны предпринять меры по закреплению имущества Украинской военно-медицинской академии за Военным институтом Национальной медицинской академии последипломного образования им. П.Л.Шупика на правах оперативного управления.

Все слушатели Украинской военно-медицинской академии и студенты Национального медицинского университета им. Богомольца, которые проходят военную подготовку по программе офицеров запаса, продолжат обучение в Военном институте Национальной медицинской академии последипломного образования им. П.Л.Шупика в соответствии с избранной специальностью и образовательно-квалификационным уровнем.