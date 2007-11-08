В ноябре самое время рвать рябину

Сейчас, когда ударили первые заморозки, самое время собирать рябину: эти багряные ягоды как раз набрались целебной силы.

ЧЕМ ПОЛЕЗНА?

Главная ценность рябины — в витамине С, которого в ней больше, чем в лимоне. Также ее ягодки содержат йод, витамины В2, К, каротин, яблочную, лимонную кислоты. В комплексе этот набор оказывает противовоспалительный, мочегонный, потогонный, кровоостанавливающий, желчегонный и общеукрепляющий эффекты. А сорбиновая кислота, содержащаяся в ягодах рябины, обладает бактерицидными свойствами, губительными для стафилококка. Но из-за того, что рябина понижает давление, ею не стоит увлекаться людям с пониженным давлением. Для них суточное потребление — 1 ст. л. сока или 15 ягод.

КАК СОБИРАТЬ?

Ягоды рябины собирают после первых заморозков потому, что тогда они теряют горечь, становятся сладковатыми и немного терпкими. Плоды нужно собирать полностью дозревшие, поскольку неспелые ягоды содержат парасорбиновую кислоту, которая токсично воздействует на слизистую пищеварительного тракта и почек. Ягоды сушат, развесив пучками в темном сухом месте. А свежие можно хранить при температуре 0 °С — так витамины сберегутся до весны.

НАРОДНЫЕ РЕЦЕПТЫ

- Для повышения защитных сил организма и профилактики простуд

Приготовьте настой. Для этого смешайте по 1 ст. л. рябины и шиповника. Измельчите, залейте 1 ст. холодной воды и кипятите 10 мин., затем настаивайте 1 ч. Употребляйте по 50 мл 4 раза в день за 30 мин. до еды.

- При угрях и фурункулах

Делайте примочки с настоем (готовить, как описано выше) на болезненные участки кожи (на 10—15 мин. несколько раз в сутки).

При гриппе, геморрое и ревматизме

Перемешайте по 1 ст. л. плодов рябины, шиповника, корней цикория, корней одуванчика, кукурузных рылец, травы мелиссы и плодов боярышника. Залейте смесь 1 л воды и кипятите на маленьком огне 10 мин., настаивайте 4 ч. Употребляйте по 50—100 мл 3 раза в день за 30 мин. до еды.

При токсикозе

Перенести тяжелые формы токсикоза помогают 2 ч. л. протертой с сахаром рябины.

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