В Украине завтра ночью ожидается до 15° мороза

Завтра, 5 марта, в Украине осадков не ожидается, лишь ночью в восточных областях местами пройдет небольшой снег.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, на дорогах северных и западных областей сохранится гололедица.

Ветер на протяжении суток будет преобладать северо-западный, на западе и севере с переходом на юго-западный, 5-10 м/с, в южных и восточных областях отдельные порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 4-9° мороза, в северных, Винницкой, Черкасской и местами в западных областях - 10-15° мороза, на Южном побережье Крыма около 0°; днем в Украине от 3° мороза до 2° тепла, в западных областях 3-8° тепла.

В Киеве и области осадков не ожидается. На дорогах местами гололедица. Температура в Киевской области ночью 10-15° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла. В г. Киеве температура ночью 11-13° мороза, днем около 0°.