Весенний гиповитаминоз отражается на коже и волосах

Начало весны — период витаминного дефицита. На коже и волосах гиповитаминоз отражается так же сильно, как и на нервной системе. В это время она теряет тонус, бледнеет, пересушивается или, наоборот, жирнеет, на ней часто появляются высыпания. Волосы становятся ломкими и теряют блеск. Как правило, для того чтобы избавиться от этих проблем, тех витаминов, которые мы принимаем внутрь, недостаточно. Поэтому нужно дополнительно доставлять их коже снаружи. Для этого можно использовать как домашние средства, так и витаминные кремы.

ДЛЯ ЛИЦА

Дрожжевая

Разотрите на терке кусочек дрожжей, добавьте к нему такое количестве молока (если кожа сухая) или кефира (если кожа жирная), чтобы получилась паста. Нанесите ее на лицо. Оставьте ее на лице, пока масса не высохнет, после чего смойте водой. Практикуйте такую процедуру 2—3 раза в неделю. Кожа тонизируется, подтянется, станет глаже и мягче. Маска подходит для любого типа кожи, но если кожа очень сухая, то добавьте в нее 5 капель оливкового масла. Противопоказаний нет.

Картофельно-капустная

Возьмите одну-две сырые картофелины и сделайте из них пюре с помощью блендера. Добавьте в него горсть обычной квашеной капусты и перемешайте. Нанесите смесь на лицо (можно также и на шею) на 20 мин., после чего снимите ее и промойте кожу водой. После такой маски кожа подтягивается, становится шелковистой, очищается от ороговевших частичек, исчезает шелушение. Подходит для всех видов кожи (особенно для жирного) за исключением очень сухого. Противопоказаний нет.

Яично-сметанная

Разотрите желток одного яйца и добавьте к нему половину стакана сметаны. Затем, помешивая, влейте в него сок половины лимона. Протирайте этим лосьоном кожу лица утром, каждый день — она очистит, подпитает, смягчит кожу. Подходит для сухого и нормального типа. За исключением аллергии на цитрусовые, противопоказаний нет.

ДЛЯ ВСЕГО ТЕЛА

Молочно-медово-морская

Добавьте в ванну с теплой водой и размешайте 1 чашку меда, 1—2 литра теплого молока и 1—2 горсти морской соли. Полежите в такой ванне 20 мин., после чего потрите все тело щеткой. Кожа станет мягкой, румяной, подтянется, очистится от ороговевших клеток. Если на коже есть мелкие прыщики, они заживут быстрее. Принимайте такую ванну дважды в неделю. Процедура противопоказана при аллергии на мед.

Цитрусово-оливковая

С помощью блендера сделайте пюре из трех апельсинов или пяти мандаринов. Залейте его 100 мл оливкового масла и дайте настояться несколько часов. Затем вылейте коктейль в ванну с теплой водой. В такой эмульсии достаточно находиться 15—20 мин, после нее вы почувствуете прилив сил, а кожа станет мягкой и шелковистой. Ванну можно принимать 2—3 раза в неделю. Учтите, что она противопоказана при аллергии на цитрусовые.

ДЛЯ ВОЛОС

Пшеничный лосьон

Зайдите в один из фреш-баров и приобретите 200 г сока проросшей пшеницы, добавьте к нему по 1 ст.л. сливок и лимонного сока. Вотрите смесь в корни волос, укутайте голову полотенцем и оставьте так на полчаса, после чего смойте все водой. Такую процедуру можно повторять 2—3 р. в неделю. Подходит для всех типов волос.

Оливковая маска

Разогрейте 100 г оливкового масла (если волосы короткие, то в 2 раза меньше) на паровой бане и вотрите его в корни волос. Оставьте так на 30—40 мин, после чего помойте волосы шампунем. Достаточно это делать для эффекта 1 раз в неделю. Маска хороша для сухих и ломких волос, но не подходит для жирных (жирному типу волос подойдут яичные маски без сметаны, сливок, масла и др. жирных продуктов).

КАКОЙ ВИТАМИН ЧТО ДЕЛАЕТ

Витамины А и Е

Оба витамина очень похожи по своему воздействию на кожу. Они обезвреживают в ней отработанные вещества — т.н. свободные радикалы — и способствуют образованию коллагена (белок, выполняющий роль каркаса кожи), за счет чего возвращают коже эластичность, сглаживают неровности и мелкие морщины, замедляют ее старение, поддерживают нормальную влажность. При недостатке этих витаминов волосы становятся ломкими.

Витамин В

Заподозрить, что вам не хватает витаминов группы В, можно по сильно жирнеющей коже. Волосы при их недостатке становятся сальными и тусклыми.

Витамин С

Это третий витамин, который обезвреживает отработанные вещества и укрепляет кожу за счет усиления образования коллагена. Кроме того, он укрепляет местный иммунитет в коже, способствует излечению от угревой болезни, а также укрепляет сосуды кожи, из-за чего она становится менее склонной к отечности. Заподозрить, что вам не хватает витамина С, можно по появлению на коже пигментных пятен и безжизненному виду волос.

Инна Дудник,



косметолог.