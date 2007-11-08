Детские игрушки с наркотическим эффектом

Миллионы детских игрушек китайского производства были убраны с полок магазинов в Северной Америке и Австралии после того, как эксперты обнаружили в них химическое вещество, которое при попадании в организм превращается в мощный наркотик. Именно это средство чаще всего применяют преступники для "изнасилования на свидании".

Двое детей в Соединенных Штатах и трое в Австралии были госпитализированы после заглатывания нескольких бусинок с этих игрушек. В США они продаются под названием "Водяные точки" (Aqua Dots) в сети магазинов Spin Master Toys, головная контора которых находится в Канаде.

Бусинки продаются в магазинах для ручных поделок. Их можно собирать в орнаменты, а при сбрызгивании водой они соединяются друг с другом.

MIGnews.com