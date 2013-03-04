Какой будет погода на этой неделе?

В ближайшую неделю в Украине удержится изменчивая погода с незначительными колебаниями температур.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом директор Укргидрометцентра Николай Кульбида сообщил сегодня на брифинге.

«Если охарактеризовать погодные условия на ближайшую неделю, то это будет изменчивый тип погоды с небольшими колебаниями температур и незначительным количеством осадков», - сказал Н.Кульбида.

При этом, по его словам, самые низкие температуры прогнозируются на ночь с 4 на 5 марта, когда в западных и некоторых центральных областях температура опустится до 10-15 градусов мороза. Но уже 6-8 марта ожидается потепление до 8-10 градусов тепла, которое сменится волной холодного воздуха в период с 9 по 10 марта.

Н.Кульбида также отметил, что активное потепление придет в Украину не ранее третьей декады марта.