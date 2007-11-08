Ученые обнаружили гормон щедрости

Группа ученых под руководством профессора Пола Зака из Клермонтского университета (Калифорния) обнаружила во время исследования, что великодушие человека зависит лишь от уровня в мозге гормона окситоцина, пишет Telegraph.

В ходе научного эксперимента добровольцам предложили разделить деньги с незнакомцем, но перед этим ученые давали подопытным гормон окситоцин или плацебо.

В результате оказалось, что те люди, которые получили перед экспериментом окситоцин, отдали незнакомцам на 80% больше денег, чем те, кто получил плацебо. Поэтому ученые сделали вывод, что люди с повышенным содержанием окситоцина в мозге чаще дают милостыню, жертвуют деньги на благотворительные цели и готовы оказать бескорыстную помощь страждущим.

Корреспондент.net