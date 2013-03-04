Как "сделать" осиную талию

Одним из показателей женской красоты и сексуальности является тонкая талия и отсутствие жировых складок на животе и боках. Увы, в современном мире, где питаться приходиться часто кое-как, не соблюдая ни диеты, ни режима, талию сохранить непросто. И по закону подлости именно с нее женщины начинают полнеть и именно она "заплывает" жиром первая.

Но сегодня мы предлагаем нашим читательницам снова вернуть себе изящные изгибы. А для этого нужно просто следовать 6 несложным правилам:

1. Нужно кушать 5-6 раз в день, но порции должны быть небольшими, чтобы не растягивать желудок.

2. Приучите себя каждое утро начинать со стакана воды - это способствует улучшению пищевариения.

3. Питание должно быть сбалансированным, а это значит, что в нем должно быть и мясо, и овощи, и фрукты, и крупы, и молочные продукты. Единственное, за чем нужно следить - чтобы еда не была слишком калорийной и жирной.

4. Нужно обеспечивать микромассаж кожи в области желудка, живота и поясницы. С этой целью можно купить специальный вибро-пояс, его устройство обеспечивает усиление кровообращения в этих местах, не препятствуя естественному воздухообмену. Его можно надевать и на тренировку или занятие фитнессом.

5. Нужно регулярно выполнять физические упражнения, захватывающие все мышцы тела. Делать зарядку или посещать фитнесс-центр можно несколько раз в неделю, скажем раза три, этого будет вполне достаточно. Эффективность редких упражнений уже доказана.

6. После физических нагрузок нужно обязательно обеспечить организм чистой водой и кислородом. Для этого погуляйте на свежем воздухе минут 20, и выпейте стакан чистой воды без газа.

lady.tochka.net