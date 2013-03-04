Гослекслужба обработала 86 заявлений на получение лицензии на импорт по новым правилам

Государственная служба Украины по лекарственным средствам с 1 марта начала выдачу лицензий на осуществление импорта лекарственных средств и уже обработала 86 заявлений на получение таких лицензий, сказано в сообщении ведомства.

Согласно ведомственной информации, уже принято решение выдать 72 лицензии. Причем в течение 2-3 марта лицензию на импорт получат все импортеры, подававшие соответствующее заявление, утверждают в Гослекслужбе.

По информации службы, в числе уже получивших лицензию – 5 крупнейших дистрибьюторов лекарств, суммарно контролирующих 90% лекарственного рынка, а также компания «Лекарства Украины» - ведущий поставщик психотропных препаратов.

«На данный момент действует упрощенная процедура выдачи лицензий. Каких-либо сложностей с поставкой лекарственных средств иностранного производства не ожидается. В Украину без сложностей поступят вакцины, препараты для лечения больных с онкологическими заболеваниями, больных гемофилией, туберкулезом, гепатитом, ВИЧ/СПИДом, поскольку импортеры сообщили, что уже получили необходимые лицензии», - сказано сообщении Гослекслужбы.

Как сообщал УНИАН, летом 2012 года Верховная Рада приняла закон о лицензировании отдельных видов деятельности, в том числе лицензировании импорта лекарственных средств. Положения закона о лицензировании импорта вступают в силу с 1 марта 2013 года, однако по состоянию на 21 февраля они все еще проходят регистрацию в Министерстве юстиции, и импортеры до сих пор не получили четкого перечня лицензионных требований, которые определяют получение лицензии на импорт лекарств.

Кроме того, на протяжении января-февраля представители профессиональных ассоциаций, а также ведущие менеджеры Европейской бизнес ассоциации и Американской торговой палаты неоднократно обращались к украинским властям с просьбой отменить действие закона о лицензировании лекарств, называя его ненужным и ведущим к нагромождению рыночных ограничений и, как следствие, к дефициту, повышению цен на лекарства, а то и полному исчезновению большого количества лекарств импортного производства, не имеющих аналогов в Украине. Вместе с тем, в Гослекслужбе не раз обращали внимание, что с 1 марта условия получения лицензии максимально упрощены. Стоимость лицензии на импорт лекарств составляет 1 тыс. 147 грн.