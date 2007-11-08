Кисломолочные продукты улучшают работу желудка
10:44, 08 ноября 2007Страна
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...только когда они свежие
Кисломолочные продукты улучшают работу желудка. Однако только в том случае, когда они свежие, поэтому следует научиться правильно выбирать кисломолочные продукты в магазинах.
Простокваша и кефир должны храниться при температуре не выше +8 градусов не больше 36 часов. Сметана и творог живут несколько дней. Срок хранения йогуртов при температуре не выше +6 градусов не больше 30 суток. Однако специалисты рекомендуют покупать свежайшие продукты. Чем свежее йогурт, тем больше в нем полезных лактобактерий.
Кисломолочные продукты повышают аппетит и помогают организму усваивать пищу. Лучше покупать кисломолочные продукты в надежных магазинах, где есть все условия для их хранения.
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