В Винницкой области с вирусным гепатитом ”А” госпитализированы 7 детей

7 ноября в МЧС поступила информация о том, что с 4 по 6 ноября, из с. Плисков Погребищенского района Винницкой области, в инфекционное отделение Погребищенской районной больницы с диагнозом вирусный гепатит "А" госпитализированы 7 воспитанников Плисковского дома интерната ІІІ-го профиля (для умственно отсталых).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, всего в интернате проживает 92 человека в возрасте от 10 до 37 лет. Состояние здоровья потерпевших - легкой и средней степени тяжести. В очаге заболевания специалистами районной и областной СЭС проводится комплекс противоэпидемических и санитарно-гигиенических мероприятий.