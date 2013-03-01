Предлагают отказаться от полного запрета содержания фосфатов в моющих средствах

Министерство экономического развития и торговли Украины отложило с 2013 на 2014 год начало постепенного уменьшения доли содержания фосфатов в синтетических моющих средствах до 0,7% к 2021 году и отказалось от полного запрета их использования, который предполагалось ввести в 2020 году.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минэкономразвития, в новой редакции соответствующего законопроекта массовая доля фосфатов в пересчете на Р2О5 с 1 января 2014 года должна составлять не больше 17%, с 1 января 2016 года – не больше 10%, с 1 января 2019 года – не больше 5%, с 1 января 2021 г. - 0,7%.

При этом в Минэкономразвития отмечают, что большое количество стран мира (в частности Италия, Австрия, Голландия, Норвегия, Германия, Канада и США) добровольно отказались от применения в быту моющих средств на основе фосфатов.

Регламентом Европейского Парламента и Совета ЕС от 31.03.2004 г. "О моющих средствах" установлены жесткие требования по постепенному прекращению поступления на рынок стиральных порошков с содержанием фосфора в два этапа: до 30 июня 2013 года и до 1 января 2017 года. Кроме того, проект технического регламента Таможенного союза предусматривает полное удаление фосфатов из состава синтетических моющих средств в 2020 году.

Как сообщал УНИАН, в редакции законопроекта «О государственной регуляции синтетических моющих средств и товаров бытовой химии», обнародованном Минэкономразвития для обсуждения в сентябре 2012 г., предлагалось уменьшить массовую долю фосфатов с 1 января 2013 года до 17%, с 1 января 2015 года – 10%, с 1 января 2018 года – до 5%. С 1 января 2020 года предлагалось запретить производство, реализацию и размещение на рынке на таможенной территории Украины синтетические моющие средства и товары бытовой химии с содержанием фосфатов.