Государство поможет завершить строительство в больнице в Севастополе

Вице-премьер-министр Украины Александр Вилкул заверяет, что государство окажет необходимую поддержку для завершения строительства хирургического корпуса в Севастопольской клинической больнице № 1 имени Пирогова.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе вице-премьера, в рамках рабочей поездки в Крым А.Вилкул провел совещание по вопросам строительства хирургического корпуса на 150 мест, что позволит проводить 15-20 неотложных операций в сутки.

«В Украине, в частности в Севастополе, ведется системное обновление медицинских учреждений. Государство окажет необходимую поддержку Севастополю для завершения строительства хирургического корпуса клинической больницы имени Пирогова», - сказал А.Вилкул.

В новом корпусе выполнены все строительные и ремонтные работы. Кроме того, приобретено необходимое оборудование, мебель и техника, а также ведется установка современного томографа.

В Севастопольской городской больнице № 1 имени Пирогова обслуживается более 100 тысяч человек. Здесь оказывают более 80% всей неотложной и хирургической помощи по городу (нейрохирургия, травматология, урология, ЛОР, челюстно-лицевая хирургия, микрохирургия глаза и тому подобное).