Президент добьется, чтобы «скорые» приезжали своевременно

Президент Украины Виктор Янукович обещает, что добьется того, чтобы «скорые помощи» приезжали на вызовы к больным своевременно.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на итоговой пресс-конференции.

В.Янукович подчеркнул, что был выбран правильный путь по реформированию службы скорой медицинской помощи.

«Можно ли дальше терпеть, чтобы люди погибали, не дождавшись этой «скорой помощи». Мы начали эту реформу, мы достигнем цели: «скорая» будет доезжать в городе за 10 минут, за городом – 20 минут», - заверил Президент. Он также пообещал, что старые кареты «скорой помощи» будут заменены на новые машины.

«Но это не делается мгновенно. Ничего не делали, все молчали, привыкли к этому. Начали делать - началась безумная критика. Безусловно, не сразу все мы сделаем, но из года в год мы будем это делать», - сказал глава государства.