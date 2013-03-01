Как лечить боль в суставах

Наверняка время от времени все мы испытывали боли в суставах и/или пояснице. Эти неприятные ощущения вызваны отложениями солей в наших суставах и позвонках. И без лечения здесь не обойтись, ведь выведение солей из организма - важнейшая составляющая его очищения и омоложения. А за решением проблемы вновь обращаемся к народной медицине:

1. Лавровый лист считается мощнейшим народным средством, для выведения скопившихся солей из организма. Берём 20-30 лавровых листов, заливаем двумя стаканами кипятка. Кипятим 5 минут, дальше настаиваем в термосе примерно часа 3-4. Отвар принимать мелкими глотками. Весь отвар надо растянуть на 12 часов. Так продолжать 3 дня, после недели перерыва повторить.

2. Залить 250 г зерен ржи двумя литрами воды и прокипятить. После чего остудить и процедить. Добавить килограмм меда и пол литра водки, три чайные ложки корня барбариса. Помешайте и поставьте в темное место на три недели. Принимать до еды по три столовые ложки.

3. На четыре литра воды измельчить килограмм хрена. Поварить минут пять. После чего дайте остыть и добавьте 500 г меда. Лечиться раз в пол года. А смесь держать в холодильникe. Употреблять по 200 г.

4. На 500 г бутылку полностью залитую водкой добавить 300 г каштана конского, мелко порезанного. Выдержать 14 дней. Взбалтывайте ежедневно. Может хранится несколько лет.

Также можно принимать настойку внутрь - на пол литра водки 50 г цветов конского каштана. Выдержать 14 дней. Взбалтывать каждый день после чего процедить. Пускай стоит в темном месте. Принимать по 30-40 капель 3 раза в день в течение 3-4 недель.

5. Варёный рис обладает особенностью вытягивать соли из суставов. И чем больше рис вымачивается в воде, тем большим эффектом он наделяется. Возьмите стакан воды и насыпьте 2-3 столовые ложки риса. Через сутки добавляют второй стакан с рисом, а в первом, меняют воду. Ещё через сутки добавляют третий стакан, и меняют воду в первом и втором. И так до пяти стаканов. На шестой день, берут рис из самого первого стакана и добавляют вместо него другой стакан со свежим рисом. Этот рис варят и едят без соли и хлеба, желательно утром, до еды.

После приёма риса нельзя есть в течение 3-4 часов, так как надо дать рису время для вытягивания солей. Курс лечения - 40 дней.

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