Белое мясо самое полезное

Свинина. Наиболее калорийное мясо (489 ккал). Однако для диетического питания можно применять лишь те части, в которых жира меньше всего (в первую очередь это свиная вырезка и лопатка). Избыток жиров в грудинке и свиной шейке.

Телятина. Это мясо включают в лечебные и низкокалорийные диеты, дают маленьким детям. Самые нежирные его части – шейная, филей и вырезка. По сравнению с телятиной говядина более грубая и тяжелая для желудка.

Крольчатина. Очень ценный диетический продукт. Усваивается организмом на 90%. При минимальном содержании жиров оно отличается высоким содержанием полноценного белка, витаминов, фосфора, железа и других микроэлементов.

Курятина. Мясо птицы легче усваивается организмом, однако употреблять его нужно без кожицы (в ней много жира). Белое мясо курицы отличается от более темного не только по вкусу – в нем меньше жира и калорий, в то время как темное мясо содержит больше минеральных веществ. По количеству фосфора мясо курицы уступает только морепродуктам.

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