В Украине снизился уровень смертности от туберкулеза

В течение последних пяти лет в Украине удалось значительно снизить уровень смертности от туберкулеза.

Об этом УНИАН сообщили в Госслужбе по вопросам противодействия ВИЧ-инфекции/СПИДу и другим социально опасным заболеваниям. По данным Госслужбы, результаты выполнения мер Общегосударственной программы противодействия заболеванию туберкулезом в 2007-2011 году свидетельствуют об определенных достижениях, которые касаются эпидемической картины и организации ряда ключевых процессов по выявлению и лечению туберкулеза.

В частности, заболеваемость туберкулезом в 2012 году составляет 68,1 случая на 100 тыс. населения, что на 20% меньше по сравнению с 2005 годом.

Также в Госслужбе отметили, что в течение последних пяти лет уровень смертности от туберкулеза уменьшился на 31% и составляет по итогам 2012 года 15,2 на 100 тыс. населения.

"С целью расширения возможностей лабораторной сети своевременной диагностики всех случаев заболевания туберкулезом, в том числе и мультирезистентным, закуплено современное оборудование, в частности, бактериологические анализаторы BACTEC и оборудование для экспресс-диагностирования химиорезистентного туберкулеза GeneXpert", - сообщили в Госслужбе.