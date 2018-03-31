Как быстро портятся средства декоративной косметики?

Воспаления кожи и аллергические реакции бывают не только следствием использования некачественной косметики. Часто они вызваны применением испортившихся средств, и винить в этом случае следует не производителей, а свою небрежность по отношению к содержимому косметички.

Тональный крем Срок годности тонального крема или основы после вскрытия тюбика от 6 до 18 месяцев. Хранить такой вид косметики нужно в плотно закрытом тюбике в темном месте. Кстати, спонж для нанесения крема – это одно из любимых мест проживания вредных бактерий, поэтому его нужно один-два раза в неделю мыть в горячей воде.

Обрати внимание! Если крем стал слишком густым, редким или распался на основу и водную составляющую, то его пора выбросить. Изменение цвета (испорченное средство приобретает темно-коричневый оттенок) – тоже повод отправить косметику в мусорное ведро.

Пудра для лица Срок годности после вскрытия упаковки от 12 до 18 месяцев. Хранить пудру нужно только в плотно закрытой коробочке. Если пуховку ты тоже хранишь в пудренице, обязательно накрывай средство полиэтиленовым или пластиковым кружочком, который вкладывает в упаковку производитель. Эта деталь защищает пудру от загрязнения и предотвращает размножение микроорганизмов. Регулярно мой аксессуары для нанесения средства в горячей воде.

Обрати внимание! Если у пудры изменился цвет, запах, текстура, появился налет, она неравномерно наносится, плохо растушевывается и быстро осыпается, то ее пора выбрасывать.

Жидкие или сухие румяна

Жидкие румяна после вскрытия упаковки можно использовать в течение 6-12 месяцев, а сухие – полутора лет. Все компактные средства плохо переносят перепады температуры (из-за этого подобная косметика начинает крошиться), поэтому хранить ее нужно в одном постоянном месте. Каждую неделю мой кисточку для нанесения румян в воде с мылом.

Обрати внимание! Если у жидких румян появился неприятный запах, а сухие плохо наносятся, то от них пора избавиться.

Тени для век

Срок годности теней для век после вскрытия упаковки от 12 до 18 месяцев.

Хранить их нужно в закрытой упаковке в прохладном темном месте (избегая перепадов температуры). Старайся брать средство из коробочки только кисточкой. Даже тени для век, разработанные производителем для нанесения пальцем, из палетки нужно набирать аппликатором. Это предотвратит размножение болезнетворных микроорганизмов на поверхности косметического средства.

Обрати внимание! Если тени для век ложатся комочками, их трудно растушевать, при этом изменился цвет средства, появился белый налет или неприятный запах - отправляй их в муссорное ведро.

Тушь для ресниц Срок годности у туши для ресниц после вскрытия тюбика от трех до шести месяцев. С кисточкой в тушь ежедневно попадает огромное количество бактерий, которые могут вызвать воспаление слизистой глаза, поэтому использовать ее дольше опасно.

Зрани тюбик в плотно закрытой упаковке при комнатной температуре. Не забывай зимой забирать тушь из бардачка автомобиля – на морозе средство быстро портится. Если тушь засохла, но срок годности не закончился, реанимировать ее можно, подержав в стакане с теплой водой. Ни в коем случае не пытайся развести ее какой-либо жидкостью.

Обрати внимание! Если тушь склеивает ресницы, крошится, осыпается, плохо ложится, а ресницы становятся жесткими, то ее пора выбросить.

Дата выпуска Выбирая средства для ухода за кожей, декоративную косметику и парфюмерию, обрати внимание на дату производства. Иногда компании зашифровывают ее так, что без помощи специалиста не разобраться. Например, на продукции первая цифра обозначает год выпуска, далее следует буква – это месяц, затем число – день месяца. Если определить дату сложно, обратись к консультанту.

Помада или блеск для губ Срок годности после вскрытия тюбика до года. Храни помаду или блеск в закрытом тюбике подальше от источников тепла и мест с высокой влажностью. Приучи себя наносить помаду кисточкой, так на ней осядет меньше бактерий. Не давай свое средство подругам: помада или блеск – один из путей передачи герпеса.

Обрати внимание! Если появился специфический запах, изменился цвет или образовался белый налет, средство приобрело маслянистую текстуру и стало горьким на вкус - не жалея выбрасывай!

Крем для лица или шеи

Срок годности после вскрытия кремя около двух лет, но при условии, что ты выполняешь рекомендации производителя. Храни крем для лица и шеи в плотно закрытой таре в сухом темном месте (в ванной можно оставлять только средства в стеклянных баночках). Если на упаковке есть надпись «Хранить в холодильнике», обязательно следуй этому предписанию. Оно означает, что крем содержит минимум консервантов или вообще изготовлен без них и в теплом помещении быстро придет в негодность. Никогда не выбрасывай пластиковый кружочек, который находится под крышкой, – он защищает средство от микроорганизмов, пыли и кислорода. Доставай крем только специальной лопаткой.

Обрати внимание! Если у крема появился запах прогорклого масла, а жировая часть отделилась от водной, изменился цвет (испорченный крем становится желтоватым), то его пора выбросить. Но даже внешне нормальное средство использовать после окончания срока годности нельзя, к тому же и бесполезно: оно потеряло свои свойства.

Лак для ногтей

Срок годности после вскрытия флакона лака для ногтей до года. Лаки, которые быстро сохнут, портятся еще раньше. Храни лак в плотно закрытом пузырьке при комнатной температуре вдали от солнца. Перед тем как закрыть лак, подуй в баночку – углекислый газ вытеснит кислород, и средство сохранится дольше.

Обрати внимание! Если лак стал слишком густым и его сложно равномерно нанести на ногти - выбрасывай. Разводить засохшее средство можно только специальным препаратом, ацетон и жидкость для снятия лака использовать нельзя. Это вредно для ногтевой пластины. Если средство загустело недавно, подержи флакон под струей горячей воды – один раз сделать маникюр точно получится.

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