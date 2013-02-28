Завтра ожидаются мокрый снег и дождь

Завтра в некоторых областях Украины ожидаются мокрый снег и дождь, днем до 6° тепла.

Как сообщили УНИАН в гидрометцентре, 1 марта будет облачно с прояснениями. Без осадков, лишь в западных и северных областях утром и днем небольшой мокрый снег и дождь. На дорогах северных и западных областей местами гололедица; ночью и утром в западной части местами туман. Ветер западный, 7-12 м/с, утром и днем в Украине, кроме юга, отдельные порывы 15-18 м/с.

Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, в Карпатах и на Прикарпатье местами 5-10° мороза; днем 1-6° тепла, в южной части и на Закарпатье 7-12°.

В Киевской области завтра облачно с прояснениями. Ночью без осадков, утром и днем небольшой мокрый снег и дождь. На дорогах местами гололедица. Ветер западный, 7-12 м/с, утром и днем отдельные порывы 15-18 м/с. Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 1-6° тепла.

В столице облачно с прояснениями. Ночью без осадков, утром и днем небольшой мокрый снег и дождь. На дорогах местами гололедица. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура ночью около 0°, днем 2-4° тепла.