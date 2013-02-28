Украина временно запретила импорт мяса бразильской компании

Украина с 27 февраля ввела временный запрет на ввоз всех продуктов животного происхождения производства бразильской компании Alibem Comercial De Alimentos Ltda, сообщили УНИАН в Государственной санитарной и фитосанитарной службе Украины.

Как говорится в сообщении, запрет введен на основании результатов исследований, проведенных Государственным научно-исследовательским институтом по лабораторной диагностике и ветеринарно-санитарной экспертизе. В результате исследований было установлено, что бразильское мороженое мясо домашних свиней без костей не соответствует микробиологическим стандартам продукции.

Согласно распоряжению госрегулятора, все субъекты хозяйственной деятельности, которые занимаются импортом бразильского мяса, будут в кратчайшие сроки уведомлены о временном запрете.

Государственная санитарная и фитосанитарная служба Украины не сообщает об объеме импорта в Украину мяса бразильского производителя Alibem Comercial De Alimentos Ltda.

Справка УНИАН. В 2012 году Украина импортировала из Бразилии товаров на 572,2 млн долл., что на 5,4% выше показателя за 2011 год. Госстат не сообщает о доле мяса и мясных продуктов в общем объеме импорта из этой страны.

Всего же в 2012 году Украина импортировала мяса и мясных субпродуктов из всех стран мира на 722 млн долл., что в 1,5 раза превысило показатели 2011 года.