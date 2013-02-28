На Тернопольщине восстановили права 200 детей-инвалидов

Прокуратура Тернопольской области восстановила права около 200 несовершеннолетних с особыми потребностями.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе областной прокуратуры, целый ряд нарушений было выявлено во время проверки соблюдения прав детей-инвалидов и детей с недостатками развития, которая проходила в феврале.

Согласно результатам проверки, лишь двое из 3 тыс. детей-инвалидов имеют возможность учиться в общеобразовательных школах. Так, из 99 школьных автобусов в области ни один не оборудован для перевозки детей с ограниченными возможностями. Из-за отсутствия необходимых приспособлений лишь 20% общеобразовательных школ доступны для таких детей.

Работники прокуратуры также констатировали, что государственные и региональные программы, направленные на поддержку несовершеннолетних с физическими и умственными недостатками, выполняются крайне формально.

Проверка показала, что лишь 7% детей-инвалидов, проживающих в области, имеют возможность получить реабилитационные услуги.

При вмешательстве прокуратуры 64 детям-инвалидам предоставлена реальная возможность получить полноценные реабилитационные услуги, сообщает пресс-служба.

По итогам проверки, с целью защиты прав детей-инвалидов органами прокуратуры области внесено восстановлены права около 200 несовершеннолетних с особыми потребностями.