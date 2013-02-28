Украина запретила импорт бракованного бразильского мяса

Украина временно запретила ввоз на свою территорию всех продуктов животного происхождения бразильской компании Alibem Comercial de Alimentos Ltd. Об этом сообщает государственная ветеринарная и фитосанитарная служба Украины.

Причиной такого решения стало несоответствие импортной продукции животного происхождения по микробиологическим показателям, сообщают РИА Новости.

"По результатам исследований, проведенных государственным научно-исследовательским институтом по лабораторной диагностике и ветеринарно-санитарной экспертизы, было установлено, что бразильское мороженое мясо домашних свиней без костей не соответствует микробиологическим показателям", - говорится в сообщении, где не конкретизируется характер не отвечающих нормам показателей.

Поэтому вся животноводческая продукция компании временно не будет завозиться на территорию Украины. Грузы, отправленные из Бразилии до вынесения данного распоряжения, будут оформляться после проведения расширенного ветеринарного контроля и при условии их размещения на таможенно-лицензионных складах.