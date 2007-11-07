Энергетические напитки приводят к инфаркту

Энергетические напитки могут вызывать инфаркт и инсульт из-за того, что они повышают кровяное давление, предупреждают врачи. Врачи советуют людям, с сердечно-сосудистыми заболеваниями или гипертонией, полностью отказаться от таких напитков, сообщает The Sun.

Употребление в день всего двух банок напитков, содержащих кофеин и таурин, может иметь сильное влияние. Значительно повышается кровяное давление, даже у здоровых людей.

Большинство энергетических напитков содержат кофеин и аминокислоту таурин. Оба вещества влияют на частоту сердечных сокращений и давление. Ученые обследовали 15 здоровых добровольцев, мужчин и женщин, которые на протяжении одной недели ежедневно выпивали по две банки энергетика, содержащего 80 миллиграмм кофеина. За два дня до эксперимента, а также во время него они не употребляли кофеин в иных формах, сообщает CBS News.

На протяжении четырех часов после употребления напитков в первый день верхнее давление у подопытных увеличилось на 9 пунктов, на седьмой день – на 10. Давление диастолы в оба дня увеличилось на 5 пунктов. Частота сердечных сокращений увеличилась на пять ударов в минуту в первый день, на семь – на седьмой день.

Во время эксперимента участники сидели на стуле и смотрели кино. По словам Джеймса Каллуса из клиники Henry Ford Hospital в Детройте, где проводился эксперимент, у здоровых добровольцев увеличение показателей не представляло опасности, однако у лиц, которые имеют сердечно-сосудистое заболевание или, принимают препараты для нормализации давления, это может быть вредным.

Результаты эксперимента были представлены на научных сессиях Американской сердечной ассоциации (American Heart Association).

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