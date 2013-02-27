В Украине завершена выплата социальной помощи за февраль

В Украине практически завершена выплата государственной социальной помощи за февраль.

Об этом сказала министр социальной политики Наталия Королевская и прибавила, что на эти нужды уже выделено 353,9 млн. грн, сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства социальной политики Украины.

«Всего выплата государственной помощи в феврале профинансирована на сумму 3 млрд 190,7 млн. гривень, что на 174,2 млн. гривень больше, чем в январе текущего года. По оперативной информации из региональных органов социальной защиты населения, средства второго транша в сумме 353,9 миллиона гривень поступили во все регионы Украины. Сейчас деньги зачисляются на счета получателей», - сказала она.

Однако, по словам Н.Королевской, исключение составила Закарпатская область, где выплаты второго транша профинансированы на 94% от потребности. Это произошло из-за неожиданного увеличения обращений от граждан относительно получения выплат при рождении детей. «Дополнительная потребность – 574 тысячи гривень. Мы уже обратились в Минфин относительно перечисления этой суммы и ожидаем, что этот вопрос будет решен до конца месяца», - сказала министр.

Кроме того, по словам Н.Королевской, по трем фондам социального страхования объем выплат в феврале составил 3 млрд 913,5 млн. грн, а задолженности по них нет.

По состоянию на 25 февраля выплаты из Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве составили 1 млрд 72,5 млн. гривень, выплаты из Фонда социального страхования по временной потере трудоспособности составили 1 млрд 508 млн. гривень, выплаты из Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы - 1 млрд 333 млн. гривень.