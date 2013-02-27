Премьер-министр поручил обеспечить больных гемодиализом

Премьер-министр Украины Николай Азаров поручил принять меры по обеспечению. гемодиализом больных нефрологическими болезнями.

Об этом сообщает Департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.

Как отмечается, процедуру очистки крови больные в Украине проходят бесплатно. Такая терапия является жизненно необходимой и перерывать курс лечения в любом случае нельзя. Однако возникла проблема с финансированием лечения за государственные средства, с собственного же кармана оплатить стоимостное лечения многим больным не по силам.

Глава правительства поручил Президенту Национальной академии медицинских наук Андрею Сердюку и министру финансов Юрию Колобову безотлагательно отработать вопрос по обеспечению гемодиализом нефрологических больных и принять необходимые меры.

Вопрос находится на контроле вице-премьер-министра Константина Грищенко.