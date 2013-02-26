Акимова открыла Ривненский областной перинатальный центр

Первый заместитель главы Администрации Президента Украины Ирина Акимова приняла участие в торжественном открытии Ривненского областного перинатального центра, реконструированного в рамках Национального проекта «Новая жизнь - новое качество материнства и детства».

Об этом сообщает пресс-служба Президента Украины.

Во время торжеств И.Акимова отметила, что открытие перинатального центра для Ривненской области - особенное событие, поскольку эта область - один из лидеров по рождаемости. «Именно Ривне - это, наверное, то место, где перинатальный центр больше всего нужен, где его больше всего ожидают», - сказала первый заместитель главы АП. Она отметила, что в этом центре матерям и младенцам будут оказывать необходимую помощь. И.Акимова поблагодарила всех, кто приобщился к открытию центра.

Первый заместитель главы АП сообщила, что Ривненский областной перинатальный центр стал девятым таким учреждением, которое открыли в рамках Национального проекта «Новая жизнь - новое качество материнства и детства». Благодаря работе перинатальных центров за последние два года в Украине значительно снизились показатели детской и материнской смертности, отметила И.Акимова.

Она также сообщила, что в ближайшие полгода в Украине будут открыты еще три перинатальных центра. Также в планах - строительство и реконструкция еще семи учреждений. По словам И.Акимовой, за два года на реализацию Национального проекта «Новая жизнь - новое качество материнства и детства» было направлено около 600 миллионов гривен, из них 415 миллионов выделило государство.

Главный врач Ривненского перинатального центра Виктория Еникеева ознакомила присутствовавших на торжествах с работой отделения постинтенсивного досмотра и выхаживания недоношенных новорожденных. В отделении установлена современная реанимация, которая дает возможность выхаживать малышей весом от 500 граммов. Также были продемонстрированы родильное отделение с современными операционными, палата интенсивного наблюдения и палата совместимого пребывания матери и новорожденного.