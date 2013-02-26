МИД усовершенствует систему контроля за детьми, усыновленными в Украине иностранцами

Министерство иностранных дел Украины намерено усовершенствовать систему контроля за детьми, которые были усыновлены в Украине иностранцами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге исполняющий обязанности директора Департамента информационной политики МИД Украины Евгений Перебийнис.

По его словам, министерство дало посольствам Украины во всех странах, где проживают дети, усыновленные в Украине, поручение проанализировать в течение короткого срока проблемы, которые существуют в этой сфере. По возможности консульские работники должны посетить семьи этих детей и выяснить условия, в которых они проживают. Если условия являются неудовлетворительными, МИД будет инициировать соответствующие меры.

“Этот вопрос сегодня является одним из приоритетных в работе консульской службы МИД Украины”, - сказал Е.Перебийнис.

Как сообщал УНИАН, 22 февраля с.г. стало известно, что в 2011 году в США усыновитель застрелил 13-летнего мальчика из Украины. Сигнал о гибели приемного ребенка поступил в Посольство России в Вашингтоне. Проверка показала, что он был усыновлен не в России, а в Украине, в Донецке. Как сообщили российские дипломаты, они проинформировали о смерти ребенка украинских коллег и Госдепартамент США.

23 февраля 2013 года в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины сообщили, что по факту смерти в 2011 году усыновленного американцем несовершеннолетнего украинского мальчика Эндрю Батлера Посольство Украины в США провело соответствующую проверку и установило, что он вместе с двумя другими детьми был усыновлен в 2003 году гражданами США по решению Краматорского суда Донецкой области.

По информации Посольства Украины в США, усыновитель, действия которого привели к смерти усыновленного ребенка, осужден и отбывает наказание.

22 февраля Министерство социальной политики инициировало перед МИД проверку условий проживания и состояния здоровья всех детей, усыновленных иностранными гражданами, которые находятся на учете в консульских учреждениях и дипломатических представительствах Украины.

По данным МИД, на 1 февраля 2012 года в зарубежных дипломатических учреждениях на учете находился 21 тыс. 721 несовершеннолетний ребенок - граждане Украины.

Министр социальной политики Наталия Королевская отметила, что украинцы ежегодно усыновляют более 2 тысяч детей, тогда как иностранцами в 2012 году усыновлено 806 детей. По правилам, усыновители должны подавать консульскому учреждению или дипломатическому представительству Украины не менее одного раз в год в течение первых трех лет после усыновления (но в дальнейшем один раз в три года до достижения ребенком восемнадцати лет) отчет об условиях проживания и состоянии здоровья ребенка.