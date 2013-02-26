Погода на завтра в Украине

Завтра, 27 февраля, в Украине ожидается малооблачная погода, без осадков.

На дорогах северной половины страны местами гололедица, сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре.

Ветер на протяжении суток будет преобладать северо-восточный, 5-10 м/с, в Крыму и Приазовье отдельные порывы 15-18 м/с.

Температура ночью будет колебаться от 11 до 6° мороза, в Черниговской, Сумской, Харьковской и Луганской областях до 15° мороза, днем 0-5° тепла; на Прикарпатье и в южных областях ночью 2-7° мороза, днем 3-8° тепла; на Закарпатье и в Крыму ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 6-11° тепла.

В Киеве и области будет небольшая облачность, без осадков. На дорогах местами гололедица. Температура в Киевской области ночью 6-11° мороза, днем 0-5° тепла. В Киеве температура ночью 7-9° мороза, днем 1-3° тепла.