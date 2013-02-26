В Украине откроют более 500 пунктов первичной медпомощи

В Украине в этом году будет открыто более 500 пунктов первичной медико-санитарной помощи.

Об этом министр здравоохранения Украины Раиса Богатырёва сообщила во время открытой лекции для студентов 19 медицинских учебных заведений. Лекцию, которая проходила в режиме видеоконференции, прослушало более 7600 студентов, ординаторов, преподавателей и врачей, сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства здравоохранения.

По словам министра, государство выделило значительную сумму для обеспечения всем необходимым пунктов первичной медико-санитарной помощи.

Такие пункты будут открыты не только в пилотных областях по реализации медицинской реформы, а везде, где были приняты соответствующие решения территориальных общин.