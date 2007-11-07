В Чернигове реализуется проект против коррупции в медицинских учреждениях

В Чернигове началась реализация проекта „Клятва Гиппократа без коррупции”.

Об этом УНИАН сообщил представитель Черниговского центра прав человека Максим ОВСЯННИК.

По его информации, в рамках проекта в городской поликлинике №3 и в офисе организации будет оказываться юридическая помощь. «Пациенты, которые столкнулись с нарушением своих прав, фактами коррупции в системе здравоохранения смогут обратиться за консультациями», - уточнил он.

Также в 10 медицинских учреждениях Чернигова разместят почтовые ящики для сбора информации о фактах коррупционных действий среди медицинского персонала, предложений граждан и медработников. Для повышения уровня осведомленности медицинских работников о правах и потребностях пациентов, ответственности за коррупционные действия при выполнении своих служебных обязанностей будут проведены пять учебных семинаров.

По результатам обобщенной юридической практики планируется издать Отчет и провести информационную кампанию с целью информирования широкой общественности населения и руководства, работников медицинских заведений о существующем уровне коррупции при предоставлении медицинских услуг.

Проект будет выполняться совместно с Управлением здравоохранения Черниговской ОГА, Черниговской городской больницей №1, УМВД Украины в Черниговской области.

Деятельность проходит при поддержке проекта „Содействие активному участию граждан в противодействии коррупции в Украине "Достойная Украина", который осуществляет компания Менеджмент Системс Інтернешнл (MSI) при содействии Агентства США по международному развитию (USAID) и Корпорации "Вызовы тысячелетия" (МСС).