Наркоз могут отменить

Ученые смогли установить, что иглоукалывание или акупунктура является достойной заменой существующему наркозу. Это определили исследователи из Университета Северной Каролины. Как оказалось, проведение сеансов акупунктуры во время операции улучшает самочувствие пациента. Иглоукалывание способно утолять очень сильную боль. Таким образом, даже приверженцы традиционной медицины согласились, что древне китайский метод является достойной альтернативной существующей анестезии. Трудно не отметить главное преимущество иглоукалывания перед обычным обезболивающим. Акупунктура не вызывает никаких побочных эффектов и не имеет противопоказаний, чего не скажешь о традиционном наркозе.

Напомним, иглоукалывание является одним из древнейших способов лечения заболеваний. Еще древние племена, которые хотели избежать боли применяли эту технологию на ушибленных местах.

"Действительно, массаж некоторых точек помогает снять боль, – рассказывает врач Галина Фролова. – Например, массаж точки под носом предотвращает обморок, точка в районе локтя отвечает за иммунитет, а надавливание на точку между большим и указательным пальцем улучшает работу кишечника. При этом важно знать, что массаж по часовой стрелке добавляет энергию, то есть стимулирует работу нужного органа, а против часовой – убавляет энергию или снижает чрезмерную активность".

Издавна изобретение акупунктуры приписывали китайским мастерам. Однако, иглоукалыванием успешно пользовались еще раньше и другие более древние племена.

Так, в Галерее Тейт в Лондоне хранится египетский папирус, датированный 1550 г. до н.э.с подробным описанием точек для иглоукалывания. Такая же техника воздействия на точки широко практиковалась в Тибете, Непале и Индии.

Иглоукалывание применят для лечения различных болезней. Так, по мнению китайских мудрецов, физическое и духовное тело человека неразрывно связаны между собой. Поэтому технология акупунктуры основывается на этой философии. Исцелением духа лечат тело. Считается, что в человеческом организме существуют 12 энергетических каналов, которые соответствуют 12 органам. Воздействуя на определенную точку, можно вылечить тот или иной орган.

Стоит отметить, что в 1997 г. Национальный институт здоровья США согласился с тем, что иглоукалывание может снимать боль при мигрени, менструальных спазмах, миальгиях, остеоартритах, радикулитах. Обезболивающий эффект акупунктуры, превосходящий действие обычной анестезии, сегодня достигается за счет подачи через иглу электротоков то низкой частоты (2 Гц), то более высокой (100 Гц). Из-за такой стимуляции организм выделяет максимальное количество гормонов, которые являются естественными анальгетиками.

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