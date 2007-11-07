Телевизор повышает артериальное давление у детей

Согласно результатам нового исследования, дети, которые много времени проводят перед телевизором, чаще других страдают от ожирения и гипертонии.

Группа исследователей во главе с доктором Швимером из Калифорнийского университета в Сан-Диего провела анализ состояния здоровья 546 детей и подростков в возрасте от 4 до 17 лет, страдающих от ожирения. Была собрана детальная информацию о том, сколько времени они проводят перед телевизором, и как это отражается на показателе их индекса массы тела и кровяного давления.

Исследователи обнаружили, что как ожирение, так и сидение перед телевизором приводит к гипертонии у детей. По словам специалистов, если ребенок проводит перед телевизором 2-4 часа в день, то вероятность развития у него гипертонии повышается в 2,5 раза по сравнению с теми, кто посвящает просмотру ТВ-программ менее двух часов. Если же ребенок сидит перед телевизором более 4 часов, то данный показатель возрастает до отметки 3,3 раза.

Данный анализ был направлен на повышение сознательности как врачей, так и родителей по отношению к тому, сколько времени дети проводят перед экранами телевизоров.

Medinfo.ru