Продукты, которые борются с ”плохим” холестерином

Если биохимический анализ крови свидетельствует о повышенном уровне холестерина, нужно:

- Ограничить употребление мясных продуктов и сметаны.

- Отказаться от свинины, баранины, говядины, предоставлять преимущество мясу птицы и телятине.

- Как можно чаще мясо заменять соей. За содержанием белка 1 кг сои приравнивается до 2 кг мяса.

- Обязательно ввести в рацион морепродукты: морскую рыбу (3-4 раза в неделю) и морскую капусту.

- Увеличить употребление овощей и фруктов (особенно сырой моркови, капусты, помидоров, тыквы, баклажанов, кабачков, свеклы, чеснока, лука), а также нерафинированного масла (подсолнечной, оливковой, соевой, кукурузной).

- Следить, чтобы на обеденном столе часто появлялись продукты, богатые на клетчатку и пектины: высевки, фасоль, горох, яблоки, зерновые (пшеница, овес, горох, гречиха, коричневый рис).

- Не забывать о свежевыжатом соке, особенно апельсиновом. Доказано, что употребление одного стакана апельсинового сока ежедневно на протяжении 6 недель снижает уровень холестерина в крови на 20 %.

- Предоставлять преимущество обезжиренным или с небольшим содержанием жира кисломолочным продуктам.

- Маргарин лучше не употреблять совсем, особенно людям старшего возраста.

- Употреблять продукты, которые содержат лецитин, - вещество, снижающее уровень холестерина в крови. В частности, это соя, фасоль, горох, пшеница и ее высевки, гречиха, рыба, яичные желтки (однако не злоупотреблять. Не больше 2-3 яиц в неделю).

- Раз в неделю устраивать разгрузочные дни: есть лишь яблоки (1,5 кг) или выпивать 5-6 стаканов яблочного или апельсинового сока. Два дня на неделю (среда, пятница) употреблять постную пищу.

- Также полезно принимать спирулину - по 4 г в сутки на протяжении 2 месяцев. Она способствует не только снижению уровня холестерина в крови, но и насыщенных жиров, тогда как уровень полезных ненасыщенных повышает.