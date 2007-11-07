С сегодняшного дня запрещено курить в общественных местах
13:30, 07 ноября 2007Страна
0
Увы, не в Украине
В Израиле с сегодняшнего дня вступил в силу полный запрет на курение в общественных местах. Нарушителей ждет штраф в тысячу шекелей (более $250). Если же закон нарушил владелец заведения, то ему придется заплатить в пять раз больше. Контроль за исполнением возложен на муниципальных инспекторов, которых может вызвать любой гражданин.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter