С сегодняшного дня запрещено курить в общественных местах

В Израиле с сегодняшнего дня вступил в силу полный запрет на курение в общественных местах. Нарушителей ждет штраф в тысячу шекелей (более $250). Если же закон нарушил владелец заведения, то ему придется заплатить в пять раз больше. Контроль за исполнением возложен на муниципальных инспекторов, которых может вызвать любой гражданин.

utro.ua