Как развивается дочка самой старой мамы страны

Дочери самой старой матери Украины Валентины Пидвербной – Анне-Марии сегодня исполнились два года.

Как сообщает корреспондент УНИАН, самая старая мать Украины с журналистами почти не общается, она сетует на усиленное внимание к себе и ребенку, и просит оставить их в покое. Закрытость В.Пидвербной побуждает к распространению в городе различных слухов о проблемах со здоровьем девочки.

В то же время, черниговская журналистка Валентина Тимошко, которая несколько месяцев назад общалась с В.Пидвербной, рассказала, что за два года мать не вызывала "скорую" или врачей на дом, от услуг социальных работников она отказалась еще год назад, как и от регулярных визитов участковых врачей.

По словам журналистки, ребенок ходит и говорит.

"Очень ухоженный ребенок. Единственное, чего не хватает ей – это общения", - отмечает В.Тимошко, ведь мир девочки ограничивается только матерью. Женщина до сих пор пытается уберечь ребенка от сглаза, потому не пускает в квартиру посторонних.

Как сообщал УНИАН, 22 февраля 2011 года в Чернигове В.Пидвербная в 66 лет родила девочку, которая является ее первенцем. Ребенок родился в результате искусственного оплодотворения. В.Пидвербная официально признана самой старой матерью страны, что зафиксировано в Книге рекордов Украины.