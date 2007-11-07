Выяснили какое мясо самое вредное

Вегетарианцы могут не беспокоиться по поводу вредного мяса для нашего организма. Однако, люди, которые употребляют в свой рацион этот продукт, даже не догадываются, какой из сортов мяса наиболее опасен для здоровья.

Французские ученые заинтересовались этим вопросом и провели ряд исследований, чтобы выяснить, в каком количестве лучше всего есть каждый из видов мясопродуктов.

Наибольший ущерб приносит людям свинина, баранина и говядина, если ее есть более 160 г ежедневно. Дело в том, что, злоупотребляя мясом, мы наносит вред своему кишечнику, поскольку эта пища тяжела для переваривания. Таким образом, любители мяса часто страдают от рака кишечника. Самой опасной является свинина, более щадящая – говядина.

Ученые также смогли установить, какое мясо является наиболее полезным. Положительный эффект на организм человека оказывает рыба. То есть, она полностью защищает пищеварительный тракт от онкологических заболеваний. Стоит отметить, что мясо птицы не вошло в список. Таким образом, индейка и курица не оказывают никакого негативного влияния на организм, однако и особо полезными качествами так же не обладают.

Ранее исследователями был обнародован список полезной и вредной пищи для здоровья. Тогда ученые объявили о положительных качествах черного шоколада и красного вина. Эти продукты в умеренных дозах оказывают только оздоравливающий эффект. В шоколаде и вине содержится высокое количество антиоксидантов, борющихся со свободными радикалами, которые вредят здоровью человека. К полезным продуктам ученые также отнесли мясные консервы, мороженое и поп-корн. Оказывается, в консервах из мяса содержится нитрат натрия, замедляющий старение. Мороженое способно улучшить настроение, а поп-корн полезен так же, как и целые злаки.

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