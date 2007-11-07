В Виннице стартовала программа «Услышь меня» для людей с проблемами слуха

В Виннице стартовала программа «Услышь меня», которая касается людей с проблемами слуха и речи.

Об этом УНИАН сообщили в управлении по делам СМИ и связей с общественностью Винницкого городского совета.

Программа позволяет путем использования SMS-технологий мобильной связи с минимальными материальными и организационно-техническими затратами решить проблему оперативного вызова служб спасения 01-02-03-04 людям с изъянами слуха и речи.

В сообщении говорится, что волонтеры соберут информацию по каждому из участников программы (имя, адрес, код входных дверей, проблемы со здоровьем), которая будет передана на станцию скорой помощи.

Кроме того, каждому участнику будет предоставлен специальный номер, который и будет высвечиваться при приеме звонка на скорую. В SMS будет указываться только номер жалоб, которые будут разбиты на группы (сердечно-сосудистая система, травмы и кровотечения и т.д.), для того чтобы отправить на вызов необходимую бригаду.

В ближайшее время планируется провести тренинг процедуры вызова, для того чтобы в будущем исключить случаи ошибочных обращений.

Все участники данного этапа программы бесплатно обеспечены SIM-картами. Для SMS-сообщений выделен специальный номер. Номер вызова является закрытой информацией, он будет задействован только для участников программы для того, чтобы данная линия не была перегружена.

Все остальные жители города могут вызвать «скорую» по номеру 103, не набирая при этом код Винницы.