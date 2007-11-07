Медицинская помощь перейдет на европейский уровень?

Кабинет министров Украины постановлением № 1290 от 5 ноября 2007 года утвердил Государственную программу создания единой системы предоставления экстренной медицинской помощи на период до 2010 года.

Текст соответствующего постановления за подписью премьер-министра Украины Виктора ЯНУКОВИЧА размещен на Правительственном портале.

В частности, правительство планирует до 2010 года увеличить в 8 раз финансирование из государственного бюджета создания единой системы предоставления экстренной медпомощи - с 22 млн. грн. в 2007 году до 177,325 млн. грн. в 2010 году.

Целью Государственной программы является создание условий для расширения доступности и повышения качества экстренной медицинской помощи, предоставляемой населению, снижения уровня инвалидности и смертности при несчастных случаях, травмах и отравлениях, острых нарушениях жизненных функций человека в результате сердечно-сосудистых, других заболеваний.