Кормление грудью повышает уровень интеллекта младенца

Ученые лондонского Института психиатрии сообщили результаты своего исследования о влиянии грудного вскармливания на развитие детей, которые гласят, что кормление грудью повышает коэффициент интеллекта (IQ) младенца на семь пунктов.

Во время исследования ученые использовали данные о влиянии грудного вскармливания на развитие около 3 тыс. детей в Великобритании и Новой Зеландии. Оказалось, что не у всех новорожденных повышается уровень IQ при кормлении грудью, а лишь у тех младенцев, которые имеют тип гена FADS2, который ассоциируется с интеллектуальным развитием.

В Национальной академии наук Британии полагают, что выявленный у одной группы детей ген помогает расщеплять содержащиеся в пище жирные кислоты, влияющие на развитие мозга.

Также во время исследования не удалось установить точно готовность к грудному вскармливанию у матерей из разных социальных групп, хотя высказывались предположения, что кормить детей грудью склонны больше женщины с высшим образованием.

Как сообщает профессор Терри Моффитт, споры о том, гены или среда влияет на интеллект младенца, продолжаются, по меньшей мере, столетие. "Однако теперь мы доказали, что и природа, и условия жизни влияют на здоровье малыша", - добавляет она.

А представитель Диетической ассоциации Великобритании Кэтрин Коллинз считает, что, хотя ученые и выявили пользу кормления грудью только для обладателей определенного гена, это не должно заставить матерей отказаться от грудного вскармливания. "Если девяти из десяти младенцев это пойдет на пользу, это очень хороший шанс", - говорит Коллинз.

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