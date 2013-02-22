Украина 30 марта перейдет на летнее время - Азаров

Украина, как обычно, в последнее воскресенье марта перейдем на летнее время.

Об этом заявил Премьер-министр Украины Николай Азаров, отвечая на вопрос пользователя социальной сети Facebook, сообщает Левый берег

"Непонятно откуда берутся слухи. Мы как обычно, 30 марта перейдем на летнее время. Никаких дебатов по этому поводу нигде не ведется. А когда этот вопрос будет поставлен, мы обязательно проинформируем общественность и посоветуемся. Но сейчас я думаю, это неактуально", -написал премьер.

При этом он отметил, что необходимо по максимуму использовать светлое время суток и экономить энергоресурсы.

Напомним, 14 февраля, ОАО "РЖД" (Россия) временно приостанавливает продажи билетов на пассажирские поезда в сообщении с Украиной отправлением с 30 марта. Причиной оказалась неопределенность с переходом на летнее время.

Позже РЖД возобновили продажу билетов на поезда в сообщении с Украиной в связи с переходом 31 марта 2013 г. Украины на летнее время.

Как известно, Минэкономразвития и торговли Украины предложило отменить переход на летнее и зимнее время.