В Донецке открыли центр помощи грудным детям "Колыбели надежды", таких колыбелей в Украине уже 12 - современные медицинские центры выхаживают новорожденных по всей стране в рамках программы Фонда Викора Пинчука. Только в этом году 10 тысяч грудных детей вошли в этот мир здоровыми благодаря оборудованию и своевременной помощи таких центров, сотни недоношенных детей спасены.

Шанс выжить появился у донецких малышей, которые родились раньше времени. На базе местного регионального центра охраны материнства и детства открыли центр оказания помощи новорожденным "Колыбели надежды" в рамках одноименной национальной программы Фонда Виктора Пинчука. Впервые в родильном отделении Донетчины появились аппарат для УЗИ мозга сразу после рождения, а также высокочастотный аппарат для искусственной вентиляции легких.

Донецкий Центр предоставления помощи новорожденным "Колыбели надежды" стал двенадцатым в Украине. Программа существует больше года. За это время больницы-партнеры помогли более чем 22 тысячам малышам.

Для Донетчины демографический кризис особенно заметен. По информации Министерства здравоохранения, за пять месяцев этого года Донецка область поднялась с шестого на второе место по количеству смертей детей до года.

В ближайшее время "Колыбели надежды" появятся во всех регионах.

ICTV