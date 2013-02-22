Янукович пообещал жилье детям-сиротам

14:25, 22 февраля 2013
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Президент Янукович обещает установить гарантии государства по обеспечению права детей-сирот на получение жилья после достижения ими 18-летнего возраста.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в ходе общения с гражданами в рамках телепроекта «Диалог со страной», который транслируется в прямом эфире семи общенациональных телеканалов.

По словам Президента, на сегодняшний день в Украине уменьшились количество детей-сирот, которые воспитываются в государственных заведениях, и наоборот увеличилось количество детей в домах-интернатах семейного типа.

В.Янукович пообещал, что в ближайшее время будет принята программа социального обеспечения детей-сирот. По его словам, документом будет предусмотрено ведение учета всех детей-сирот, и после достижения 18 лет они будут иметь право на получение собственного жилья.

Президент добавил, что при необходимости по этому вопросу будет принят соответствующий закон.

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