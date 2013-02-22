Завтра по Украине будет от -5° мороза до +9° тепла

В субботу, 23 февраля, по Украине будет облачно с прояснениями. В западной и южной части будет идти небольшой мокрый снег (ночью - на западе умеренный), в Крыму преимущественно дождь.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, температура ночью - 0-5° мороза, днем - 0-5° тепла, в Крыму и на Закарпатье ночью - от 1° мороза до 4° тепла, днем - 4-9° тепла.

На остальной территории без осадков; температура ночью - 3-8° мороза, на севере Левобережья и в восточных областях - 8-13° мороза, днем - от 3° мороза до 2° тепла. На дорогах страны, кроме южной части, гололедица; в западных областях местами налипание мокрого снега, гололед.

Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/с, на западе и юга местами порывы 15-20 м/с.

По Киевской области облачно с прояснениями. Без осадков. На дорогах гололедица. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью - 3-8° мороза, днем - от 2° мороза до 3° тепла.

По г. Киеву облачно с прояснениями. Без осадков. На дорогах гололедица. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью - 3-5° мороза, днем – около 0°.