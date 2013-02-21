Завтра на всей территории Украины будет идти снег

Завтра, 22 февраля, на всей территории Украины будет идти снег.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, по всей Украине пройдет небольшой снег, мокрый снег (днем на западе умеренный), лишь ночью в южной, а днем - в восточной части существенных осадков не ожидается.

На дорогах страны, кроме южной части, сохранится гололедица.

Синоптики предупреждают о налипании мокрого снега и гололеде в западных областях.

Ветер на протяжении суток будет преобладать восточный, юго-восточный, 5-10 м/с, на юге и в Карпатах местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью будет колебаться от 6° до 1° мороза, в западных областях и на севере Левобережье местами 7-11° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла; в южной части ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 3-8° тепла.

В Киеве и области ожидается небольшой снег, мокрый снег. На дорогах гололедица. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура в Киевской области ночью 1-6° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла. В Киеве температура ночью 1-3° мороза, днем 0-2° тепла.